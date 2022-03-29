По сведениям источника, 24-летний футболист вчера, 28 марта, вылетел на медосмотр перед уходом в бразильский "Фламенго". Клуб арендует Айртона до конца года с правом выкупа при достижении определенных условий. Сообщается, что красно-белые смогут выручить за игрока до девяти миллионов евро.
В 2019 году "Спартак" заплатил за "Айртона" "Флуминенсе" семь миллионов евро. Соглашение футболиста с российским клубом действует до 2026 года.
Источник: Metaratings.
Стало известно, сколько "Спартак" сможет заработать на продаже Айртона
Московский "Спартак" сможет выручить на трансфере защитника Айртона до девяти миллионов евро.
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