— Вот я босс "Фламенго", которому за 9-10 миллионов предлагают защитника, которому за последний год раз сто навесили за спину на гол. Как вы думаете, нет ли у меня ощущения, что меня пытаются обмануть? — написал Нагучев в своем-телеграм канале.
Ранее стало известно, что 24-летний Айртон будет арендован бразильским клубом до конца сезона с правом выкупа за девять миллионов евро. Три года назад "Спартак" заплатил за футболиста "Флуминенсе" на два миллиона меньше.
Соглашение между красно-белыми и бразильским защитником истекает в 2026 году.
Нагучев — об Айртоне: за 9 млн "Фламенго" предлагают игрока, которому за год раз сто навесили за спину
Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о возможном уходе защитника "Спартака" Айртона во "Фламенго".
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