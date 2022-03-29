— Айртон — средний игрок для "Спартака" и РПЛ. Я уверен, что в академии есть ребята, способные его заменить. Зачем тогда академия, неспособная заменить такого бразильца? — приводит слова Бояринцева РБ Спорт.
Ранее бразильские СМИ сообщили, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересован "Фламенго", который планирует арендовать Айртона до конца года с правом выкупа при достижении определенных условий. Интерес к "Айртону" подтвердил и глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.
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Бояринцев считает Айртона средним футболистом для "Спартака" и РПЛ
Бывший футболист "Спартака" Денис Бояринцев высказался на тему возможного ухода из команды защитника Айртона.
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