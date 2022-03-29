"Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет", - отметил представитель российской делегации "Чемпионату".
К слову, добавил Сорокин, это не значит, что вопрос не возникнет в ходе диалога.
Ранее появилась информация, что вариант исключения РФС из Международной организации готовы поддержать УЕФА и КОНМЕБОЛ. Заседание конгресса запланировано на 31 марта в столице Катара Дохе.
Член делегации РФС: вопроса об исключении России из ФИФА нет в повестке конгресса
Член делегации РФС в ФИФА Алексей Сорокин заявил, что вопрос об исключении Российского футбольного союза не включен в повестку конгресса.
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