Член делегации РФС: вопроса об исключении России из ФИФА нет в повестке конгресса

Член делегации РФС в ФИФА Алексей Сорокин заявил, что вопрос об исключении Российского футбольного союза не включен в повестку конгресса.

Фото: EPA





К слову, добавил Сорокин, это не значит, что вопрос не возникнет в ходе диалога.



Ранее появилась информация, что вариант исключения РФС из Международной организации готовы поддержать УЕФА и КОНМЕБОЛ. Заседание конгресса запланировано на 31 марта в столице Катара Дохе. "Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет", - отметил представитель российской делегации " Чемпионату ".К слову, добавил Сорокин, это не значит, что вопрос не возникнет в ходе диалога.Ранее появилась информация, что вариант исключения РФС из Международной организации готовы поддержать УЕФА и КОНМЕБОЛ. Заседание конгресса запланировано на 31 марта в столице Катара Дохе.