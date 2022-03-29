"Мы все просто сидели и ждали решения ФИФА, прежде чем мы смогли что-то сделать. Я думаю, что для футболиста глупо выходить и комментировать происходящее. Я жил с ощущением, что жизнь в Казани удалась", - цитирует черногорского футболиста Goteborgs Posten.
Хакшабанович ранее уже играл в чемпионате Швеции в составе "Норчепинга". Оттуда он в сезоне 2021/2022 перешел в "Рубин". В рамках РПЛ полузащитник провел 20 матчей и отметился забитым мячом и тремя голевыми передачами. "Рубин" после 22 игр расположился на 10-й строчке Премьер-лиги.
Ранее в ФИФА приняли решения разрешить иностранным футболистам приостанавливать трудовые договоры с клубами из России.
Хакшабанович - об уходе из "Рубина": для футболиста глупо выходить и комментировать происходящее
Экс-полузащитник "Рубина" Сеад Хакшабанович прокомментировал свой переход в "Юргорден".
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