По информации источника, интерес к игроку проявляют европейские клубы, среди которых команды из Франции. Отмечается, что руководство "Краснодара" договорилось с футболистом сборной Армении, что тот не станет рассматривать предложения до лета.
Конкретных предложений по трансферу Сперцяна "быкам" не поступало, но представители некоторых клубов уже контактировали с окружением игрока.
Действующее соглашение футболиста с "Краснодаром" истекает летом 2024 года.
Сперцян является воспитанником южан и играет в основном составе клуба с 2020 года. В сезоне 2021/2022 полузащитник принял участие в 19-ти матчах чемпионата России, забил 6 мячей и отдал две голевые передачи.
"Краснодар" в действующем сезоне после 21 матча расположился на пятом месте в таблице РПЛ – в активе "быков" 36 очков.
Источник: Metaratings.ru.
Источник: Сперцяном заинтересованы европейские клубы. Полузащитник рассмотрит предложения летом
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян может покинуть клуб после окончания сезона.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ