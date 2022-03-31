- Мы не комментируем чью-то аналитику, выдаваемую за инсайды, - передает слова Зеленова "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что московский "Спартак" из-за финансовых проблем может полностью отказаться от использования игроков-легионеров с нового сезона, и перейти на комплектование команды исключительно российскими футболистами.
СМИ: "Спартак" может отказаться от всех легионеров с нового сезона из-за финансовых проблем
В "Спартаке" отреагировали на информацию о полном отказе от легионеров
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал сведения о том, что красно-белые с нового сезона могут полностью отказаться от футболистов-иностранцев в составе.
Фото: РПЛ