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Кузьмичев: диверсионную группу во главе с Цорном нужно отправить домой в Европу

Экс-директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев поделился мнением о работе спортивного директора красно-зеленых Томаса Цорна.
Фото: ТАСС
"Молодая команда, агрессивная, с высоким прессингом — все это звучит очень хорошо. Но что по сути? Первым сбежал Рангник, за ним свалил Гисдоль, а сейчас командой руководит молодой парень без опыта даже на уровне помощника.

Диверсионную группу во главе с Томасом [Цорном] нужно отправить домой в недружественную Европу, пусть там трудятся", - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".

Цорн работает в "Локомотиве" с июля 2021-го года. Изначально он занимал пост технического директора "железнодорожников", а с 29-го ноября получил должность спортивного директора. Ранее он занимал аналогичную роль в московском "Спартаке", проработав там с мая 2019-го по июль 2020-го.

После 22 туров "Локомотив" занимает шестое место в РПЛ. В активе "железнодорожников" 34 набранных очка. В субботу, 2 апреля "Локомотив" дома сыграет со "Спартаком". Встреча стартует в 19:30 по московскому времени.


Теги: Кузьмичев Локомотив Рангник Цорн Комппер РПЛ
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