Непомнящий: после скандала с Быстровым в "Томи" шутили: "У меня пропал кошелек, Дзюбу не видели?"

Экс-главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий рассказал, как в его команде подшучивали над Артемом Дзюбой, когда тот выступал в Томске.

Фото: "СЭ"





Дзюба дважды выступал на правах аренды за "Томь" - в 2009 и 2010 годах. За это время он провел за томичей 35 матчей, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. После этого форвард выступал за "



В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за сине-бело-голубых 31 матч во всех турнирах, в которых отличился 12-ю голами и 10-ю результативными передачами. Нападающий делит второе место в гонке бомбардиров РПЛ с Федором Смоловым (" "Бывали ли у Дзюбы стычки с партнерами? Конечно! Когда играют большие мальчики, которым далеко за 20, стычки неизбежны. И Дзюба тут не исключение. Бывали стычки, но его никогда не били. У него же руки длинные — попробуй к нему подступи. Его только очень напрягали после того скандала с Вовой Быстровым, шутили: "У меня пропал кошелек, Дзюбу не видели? Он вроде в раздевалку заходил", - цитирует Непомнящего Sport24 Дзюба дважды выступал на правах аренды за "Томь" - в 2009 и 2010 годах. За это время он провел за томичей 35 матчей, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. После этого форвард выступал за " Спартак " до 2015 года, когда на правах свободного агента перебрался в " Зенит ".В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за сине-бело-голубых 31 матч во всех турнирах, в которых отличился 12-ю голами и 10-ю результативными передачами. Нападающий делит второе место в гонке бомбардиров РПЛ с Федором Смоловым (" Динамо ") и Дмитрием Полозом (" Ростов ").