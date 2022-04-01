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Экс-арбитр Федотов: не верю, что Айртон уехал из-за судейства. Зареме надо на кого-то все свалить

Бывший судья Игорь Федотов усомнился в словах Заремы Салиховой, заявившей, что на уход Айртона повлияло судейство арбитра Сергея Иванова в матче с "Нижним Новгородом" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"
Накануне "Спартак" официально объявил об уходе Айртона на правах аренды во "Фламенго". У бразильского клуба будет право выкупа игрока, которое может стать обязательным при достижении определенных игровых показателей.

Комментируя уход Айртона, супруга владельца "Спартака" Зарема Салихова заявила, что на это решение бразильца могло повлиять судейство Сергея Иванова в матче с "Нижним Новгородом" (1:1), где Айртон получил травму.

"Скорее всего переговоры с "Фламенго" уже велись. А тот эпизод стал поводом для высказываний, тем более бразильский клуб взял его с травмой. Но все наверняка было решено раньше, чтобы не потерять деньги по окончании сезона, когда иностранцы покинут "Спартак" и другие клубы. Зачем Зарема так сказала? Ну ей надо что-то сказать-то, на кого-то все свалить", - цитирует Федотова "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне на счету Айртона 30 матчей за "Спартак" во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной голевой передачей.


Теги: Салихова Спартак Айртон Фламенго Российские трансферы РПЛ
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