"Никаких решений относительно контракта Мацея Рыбуса клубом на данный момент не принято. В клубе рассматриваются разные варианты в отношении футболиста, в том числе продление соглашения", - цитирует пресс-службу клуба Sport24.
Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация, что "Локомотив" не будет предлагать новый контракт Рыбусу. Действующее соглашение поляка с "Локомотивом" истекает летом этого года.
В нынешнем сезоне на счету Рыбуса 20 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,8 млн евро.
Пресс-служба "Локомотива": никаких решений относительно контракта Рыбуса не принято
Пресс-служба "Локомотива" прокомментировала информацию о том, что клуб принял решение не продлевать контракт с защитником Мацеем Рыбусом.
Фото: ФК "Локомотив"