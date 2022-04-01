"Я исполнил не только свою мечту, но и мечту всей моей семьи. Возможность играть за любимую команду – одно из самых главных достижений в моей карьере, если не главное. Могу гарантировать всем болельщикам, что недостатка в желании на поле у меня не будет", - написал футболист в одной из своих соцсетей.
Днем ранее стало известно о трансфере бразильца – "Спартак" отдал футболиста в аренду до декабря 2022 года с обязательным правом выкупа при выполнении ряда условий.
В нынешнем сезоне защитник сыграл в составе москвичей 21 матч чемпионата России, в которых отметился забитым голом.
Айртон - после ухода из "Спартака": я исполнил свою мечту
Экс-защитник "Спартака" Лукас Айртон прокомментировал свой переход во "Фламенго".
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