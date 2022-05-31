- "Сочи" - самостоятельная организация, у которой свой путь, своя футбольная история. Но журналисты инициируют это обсуждение, задавая вопросы, когда тема давно закрыта. Зачем вы и для чего эти вопросы задаете - для меня загадка. Эта тема не просто закрыта раз и навсегда - для нас она никогда и не открывалась, - приводит слова Федотова Matchtv.ru.
Ранее в "Сочи" выступало большое количество арендованных футболистов "Зенита", а также ранее поигравших за сине-бело-голубых игроков, переход которых был оформлен как полноценный трансфер. Кроме того, до сезона-2021/2022 "барсы" проиграли петербуржцам все 4 состоявшихся очных матча команд в РПЛ. Всё это привело к тому, что часть болельщиков стала воспринимать "Сочи" фарм-клубом "Зенита". В прошедшем сезоне, тем не менее, "барсы" ни разу не проиграли сине-бело-голубым, одержав выездную победу 2:1 и сыграв домашнюю ничью 0:0.
Федотов - о восприятии "Сочи" фармом "Зенита": тема закрыта раз и навсегда. Для нас она никогда и не открывалась
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал о своем отношении к восприятию "барсов" как фарм-клуба петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Сочи"