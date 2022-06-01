Ранее "Рубин" официально объявил о возвращении Константина Кучаева из аренды. Права на футболиста принадлежат ЦСКА.
«Костя вернулся в ЦСКА не на лавку» - заявил агент футболиста. Со слов Александра Клюева, будущее Кучаева будет зависеть от решения руководства клуба.
«В «Рубине» он получал игровую практику, попал в сборную. При этом, он достаточно востребованный футболист и по нему имеются варианты» - добавил Клюев.
Воспитанник московского ЦСКА с 26 января 2022 года выступал за казанский «Рубин». Полузащитник провёл 9 матчей за команду, в которых забил гол и отдал одну результативную передачу.
Источник: "Чемпионат"
"Кучаев вернулся в ЦСКА не на лавку". Агент футболиста - о возвращении хавбека из "Рубина"
Агент Константина Кучева Александр Клюев прокомментировал возвращение игрока из "Рубина" в ЦСКА
Фото: РПЛ