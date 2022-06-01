В "Спартаке" рассказали подробности трансфера Понсе в "Эльче"

"Мы рады успешно закончить переговоры. Испанский клуб решил ускорить решение вопроса по переходу, поскольку интерес к игроку был довольно высоким. Эсекиэль - очень хороший футболист и, надеюсь, проявит себя в испанском чемпионате. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере", - сказал Каттани.
С февраля этого года аргентинский форвард был арендован "Эльче". В составе клуба Ла Лиги Понсе провел 13 матчей в Ла Лиге, на его счету 1 гол. "Эльче" финишировал на 13-м месте в таблице чемпионата Испании, набрав в 38 матчах 42 очка.
В "Спартак" 25-летний аргентинец перешел летом 2019 года. Всего за красно-белые Понсе сыграл в 73 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 5 результативных передач.
Контракт Понсе со "Спартаком" был рассчитан до лета 2024 года.
Источник: "СЭ"
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