"Остаюсь ли в "Спартаке"? Да, конечно. Я не испытываю никакого давления на родине. Все хорошо. Я прекрасно чувствую себя в России, в "Спартаке", - цитирует Кофрие "СЭ".
Защитник Максимилиано Кофрие перешел в "Спартак" летом 2021 года. В составе красно-белых он провел 24 матча, в которых отметился одной голевой передачей. Контракт Кофрие со "Спартаком" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 млн евро.
"Спартак" в минувшее воскресенье, 29 мая, выиграл Кубок России. В финале красно-белые обыграли "Динамо" (2:1). В Российской Премьер-лиге "Спартак" финишировал на 10-м месте.
В первом матче сезона "Спартак" сыграет с "Зенитом" за Суперкубок России. Игра должна пройти в начале июля.
Кофрие: я остаюсь в "Спартаке". Не испытываю никакого давления на родине
Защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие ответил на вопрос о своем будущем в составе красно-белых.
Фото: РПЛ