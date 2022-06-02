"У Гамида действующий контракт с "Уфой". Все разговоры считаю неправильными. Не имею права ничего более говорить. У игрока действующий контракт с клубом", - цитирует отца футболиста "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Краснодара" ведет переговоры с "Уфой" по поводу трансфера Агаларова.
В минувшем сезоне российский форвард стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги, записав на свой счет 19 голов в 29-ти играх.
Отец Агаларова отреагировал на слухи о переговорах "Краснодара" по поводу трансфера игрока
Отец форварда "Уфы" Гамида Агаларова Руслан прокомментировал слухи о переговорах по трансферу игрока в "Краснодар".
Фото: РПЛ