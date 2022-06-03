"Я основной кандидат на пост главного тренера "СКА-Хабаровск"? Со мной лично никто не связывался. Раньше я говорил, что буду рассматривать все предложения, которые будут поступать, но из СКА со мной никто не связывался", - цитирует россиянина "Чемпионат".
Ранее в СМИ сообщалось, что Стукалов – основной претендент в главные тренеры хабаровских "армейцев". Должность наставника команды покинул Алексей Поддубский со своим тренерским штабом.
Хабаровчане не смогли добыть путевку в Российскую Премьер-лигу, оказавшись слабее "Химок" в стыковых матчах.
Стукалов отреагировал на слухи об интересе со стороны "СКА-Хабаровска"
Экс-главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "СКА-Хабаровска".
Фото: ФК "Уфа"