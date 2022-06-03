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Стукалов отреагировал на слухи об интересе со стороны "СКА-Хабаровска"

Экс-главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "СКА-Хабаровска".
Фото: ФК "Уфа"
"Я основной кандидат на пост главного тренера "СКА-Хабаровск"? Со мной лично никто не связывался. Раньше я говорил, что буду рассматривать все предложения, которые будут поступать, но из СКА со мной никто не связывался", - цитирует россиянина "Чемпионат".

Ранее в СМИ сообщалось, что Стукалов – основной претендент в главные тренеры хабаровских "армейцев". Должность наставника команды покинул Алексей Поддубский со своим тренерским штабом.

Хабаровчане не смогли добыть путевку в Российскую Премьер-лигу, оказавшись слабее "Химок" в стыковых матчах.


Стукалов УФА СКА-Хабаровск
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