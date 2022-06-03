"Не только в Турции может продолжить карьеру Дзюба. Он может уехать и в Эмираты, и в Саудовскую Аравию и в другие азиатские чемпионаты” – прокомментировал слухи о трансфере бывшего нападающего "Зенита" Роман Орещук.
“Дзюба хороший футболист. Он может ещё поиграть и хорошо заработать”, - добавляет футбольный агент.
За "Зенит" Артем Дзюба выступал с 2015 года. В прошедшем чемпионате нападающий сыграл за команду в 28 играх Российско Премьер-лиги, и забил 11 мячей в ворота соперников.
Источник: "RT"
Орещук назвал чемпионаты, в которых может продолжить карьеру Дзюба
Футбольный агент Роман Орещук высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.
Фото: РПЛ