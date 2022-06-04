"Мовсесьян и Березуцкие могут оказаться в Маккаби? Мы не комментируем слухи и спекуляции от медиа", - цитирует пресс-атташе израильтян Sport24.
ЦСКА финишировал на 5-м месте в Российской Премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22. В 30 матчах армейцы набрали 50 очков. В последнем туре столичный клуб разгромил "Ростов" (4:0). В Кубке России армейский клуб дошел до стадии 1/4 финала, где уступил московскому "Спартаку" (0:1).
Ранее появлялась информация, что нынешний наставник красно-синих Алексей Березуцкий может покинуть клуб, а основными кандидатами на его должность являются Владимир Ивич и возглавляющий "Сочи" Владимир Федотов.
СМИ: братья Березуцкие и Мовсесьян могут оказаться в "Маккаби" из Тель-Авива
В "Маккаби" не стали комментировать слухи о возможном приглашении Березуцких и Мовсесьяна
Омер Ронен, пресс-атташе "Маккаби" Тель-Авив, отреагировал на слухи о том, что в клуб могут перейти тренеры ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие, а также глава селекционной службы ЦСКА Андрей Мовсесьян.
Фото: ПФК ЦСКА