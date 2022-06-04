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Олич: у Жиркова может получиться играть еще несколько лет на высоком уровне. Он как Модрич

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич сравнил защитника Юрия Жиркова с полузащитником "Реала" Лукой Модричем.
Фото: ФК "Химки"
Напомним, ранее стало известно, что Жирков покинул "Химки" в статусе свободного агента. Контракт с игроком подмосковный клуб продлевать не стал.

"Он уже немолодой игрок, но у него много опыта. Если он хочет и желает, то у него может получиться играть еще несколько лет на высоком уровне. У нас есть игрок в сборной Хорватии, который выигрывал Лигу чемпионов и сегодня он играет за сборную в 37 лет. Это Модрич. Жирков – схожий пример, он хороший футболист, который может поддержать и оборону, и атаку", - цитирует Олича РБК-Спорт.

Защитник Юрий Жирков в составе "Химок" провел 3 матча (122 минуты), результативными действиями в этих играх 38-летний футболист не отметился.

До перехода в "Химки" последним клубом Жиркова был "Зенит". Также Жирков защищал цвета московского "Динамо", ЦСКА, махачкалинского "Анжи", а также два года выступал в АПЛ за "Челси".

Лука Модрич в сезоне-2021/22 провел 45 матчей (3435 минут), на его счету 3 гола и 12 результативных передач.


Жирков Олич Модрич
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