Напомним, ранее стало известно, что Жирков покинул "Химки" в статусе свободного агента. Контракт с игроком подмосковный клуб продлевать не стал.
"Он уже немолодой игрок, но у него много опыта. Если он хочет и желает, то у него может получиться играть еще несколько лет на высоком уровне. У нас есть игрок в сборной Хорватии, который выигрывал Лигу чемпионов и сегодня он играет за сборную в 37 лет. Это Модрич. Жирков – схожий пример, он хороший футболист, который может поддержать и оборону, и атаку", - цитирует Олича РБК-Спорт.
Защитник Юрий Жирков в составе "Химок" провел 3 матча (122 минуты), результативными действиями в этих играх 38-летний футболист не отметился.
До перехода в "Химки" последним клубом Жиркова был "Зенит". Также Жирков защищал цвета московского "Динамо", ЦСКА, махачкалинского "Анжи", а также два года выступал в АПЛ за "Челси".
Лука Модрич в сезоне-2021/22 провел 45 матчей (3435 минут), на его счету 3 гола и 12 результативных передач.
Олич: у Жиркова может получиться играть еще несколько лет на высоком уровне. Он как Модрич
Тренер сборной Хорватии Ивица Олич сравнил защитника Юрия Жиркова с полузащитником "Реала" Лукой Модричем.
Фото: ФК "Химки"