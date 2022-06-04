Ранее известный комментатор Геннадий Орлов заявил о желании увидеть в будущем Кержакова на посту главного тренера "Зенита".
"Конечно, мне приятно это слышать. Спасибо за оценку моей работы. Я понимаю, что это лишь авансы. Мне еще много над чем нужно работать", - сказал Кержаков.
Прошлым летом Александр Кержаков возглавил "Нижний Новгород". Нижегородцы в сезоне-2021/22, который стал для клуба дебютным в Российской Премьер-лиге (РПЛ), набрали под руководством Кержакова 33 очка и финишировали на 11-м месте в таблице, сохранив место в РПЛ.
Контракт с Кержаковым руководство "Нижнего Новгорода" не продлило. СМИ сообщали, что подписание нового контракта затянулось из-за необходимости встречи с губернатором Нижегородской области. Она должна пройти на следующей неделе.
Источник: "СЭ"
Кержаков оценил шансы возглавить "Зенит"
Экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков оценил свои шансы стать главным тренером петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"