"Дембо хотел бы попробовать свои силы в российском чемпионате. В России есть большие клубы, поэтому почему бы и нет. Со мной уже связывались несколько клубов из России. Что это за клубы? Не могу назвать их", - цитирует агента "Чемпионат".
Гамбиец Дембо Дарбо выступает за "Шахтер" из Солигорска с января прошлого года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в Высшей лиге Белоруссии, в которых отметился пятью забитыми голами и двумя результативными передачами. Ранее Дарбо играл за македонский "Шкупи".
Контракт 23-летнего нападающего с белорусским клубом истекает в конце следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро.
Агент гамбийского форварда солигорского "Шахтера" Дарбо: с нами связывались несколько клубов из России
Агент Флориан Биба, представляющий интересы форварда солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, заявил, что его клиент хотел бы попробовать свои силы в России.
Фото: ФК "Шахтер" Солигорск