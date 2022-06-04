Как сообщает источник, в "Динамо" планируют еще на год продлить контракт с Паршивлюком. Действующее соглашение защитника с бело-голубыми истекает в конце июня.
Сергей Паршивлюк является воспитанником "Спартака". Он перебрался в "Динамо" в 2019 году. В завершившемся сезоне защитник провел за бело-голубых 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.
"Динамо" заняло третье место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона. Команда Сандро Шварца разгромно уступила "Сочи" в заключительном туре (1:5) и упустила серебро чемпионата России.
Источник: Metaratings
Источник: "Динамо" планирует предложить новый годичный контракт Паршивлюку
Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк продолжит выступать за клуб.
Фото: ФК "Динамо"