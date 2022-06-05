- Как воспринял новость об уходе Бакаева из клуба? С большим сожалением. Конечно, все, кто работает в спартаковской вертикали, хотят, чтобы в основе было как можно больше воспитанников. Но так складывается, что Зелимхан в поисках новой команды. Сильно ли он переживал в последние месяцы? Конечно, переживал. Говорил: "Алексей Леонидович, да вы что, я мечтаю остаться в "Спартаке". Но предложений как таковых нет", - передает слова Лунина Matchtv.ru.
29 мая по завершении финального матча за Кубок России "Спартак" - "Динамо" (2:1) стало известно, что 25-летний атакующий полузащитник и воспитанник академии красно-белых Зелимхан Бакаев летом 2022 года покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта, который не был продлен. Ранее появлялась информация, что Бакаев может перейти на правах свободного агента в петербургский "Зенит". В прошедшем сезоне футболист принял участие в 36 матчах "Спартака" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.
Первый тренер Бакаева: Зелимхан говорил, что мечтает остаться в "Спартаке", но предложений как таковых нет
Первый тренер полузащитника Зелимхана Бакаева в академии "Спартака" Алексей Лунин рассказал о настроении футболиста перед уходом из клуба.
Фото: РПЛ