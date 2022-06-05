- Кто оказался худшим из сомнительных легионеров "Зенита" 2000-х? Да их куча была! Так всегда происходит, когда тренер не хочет приносить пользу команде, а планирует просто заработать на трансферах. Вот Петржела брал пассажиров - человек десять, которые даже близко не тянули. Несмотря на их покупку, играли всё равно воспитанники. Например, вместо меня брали Малетича. Преподносилось это так: бежит быстрее Быстрова, техничнее раз в десять, с головой. Ну а на деле… - передает слова Быстрова Sport24.
68-летний чешский тренер Властимил Петржела работал в "Зените" из Санкт-Петербурга в период с ноября 2002 года по май 2006 года. Под его руководством сине-бело-голубые завоевали серебряные медали чемпионата России и стали победителями единственного розыгрыша Кубка Премьер-лиги в 2003 году, заняли четвертое место в 2004 году и шестое место в 2005 году. Кубок Премьер-лиги, завоеванный Петржелой во время работы с "Зенитом", стал единственным трофеем специалиста за всю его тренерскую карьеру. 38-летний экс-полузащитник Владимир Быстров во время карьеры действующего игрока провел за "Зенит" 196 матчей, забил 25 голов и отдал 27 результативных передач.
Быстров: Петржела в "Зените" просто зарабатывал на трансферах. Брал человек 10 пассажиров, которые и близко не тянули
Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров рассказал о ситуации с легионерами во время работы в клубе главного тренера Властимила Петржелы.
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