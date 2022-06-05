- У нас не было конфликта - у меня со всеми тренерами были прекрасные отношения. От Петржелы я узнал, что бесперспективный футболист, из газеты. Лично мне он никогда такого не говорил. Было неприятно. Позвонил агенту, спросил, что за хрень. Вечером уже встречался с руководством "Зенита" - договорились, что меня продадут. Всё очень быстро получилось. Расстроился? Нет, сказал: "Хотите продавать - продавайте!" Что мне, плакаться и просить: "Оставьте в команде?" У меня не такой характер, - приводит слова Быстрова Sport24.
38-летний эксперт телеканала "Матч ТВ" Владимир Быстров во время своей игровой карьеры выступал на позиции флангового атакующего полузащитника. В Российской премьер-лиге воспитанник петербургской школы "Смена" выступал за "Зенит", "Спартак", "Анжи", "Краснодар" и "Тосно". Переход Быстрова из "Зенита" в "Спартак" состоялся в июле 2005 года, на тот момент возраст футболиста составлял 21 год. Сумма трансферной компенсации составила 4 миллиона евро. В августе 2009 года Быстров вернулся из "Спартака" в "Зенит", сумма трансферной компенсации при обратном переходе составила 9 миллионов евро.
Быстров рассказал об обстоятельствах своего перехода из "Зенита" в "Спартак"
Экс-атакующий полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров рассказал о своем трансфере из Санкт-Петербурга в московский клуб.
Фото: МатчТВ