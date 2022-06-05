Напомним, Шварц покинул пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Об уходе было объявлено после поражения москвичей в финале Кубка России от "Спартака" (1:2).
"Мы видим, иностранцы уходят. Много ушло. Наверное, надо спасибо сказать, что он [Шварц] зимой остался. Пожелать ему удачи. Думаю, если все это закончится, он еще может вернуться в Россию. Куда? Много клубов, куда можно вернуться", - приводит слова Рыкова Матч ТВ.
Со следующего сезона Шварц будет работать в берлинской "Герте".
Сандро Шварц возглавил "Динамо" в октябре 2020 года. В сезоне-2020/21 бело-голубые заняли 7-е место в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), в этом сезоне столичный клуб финишировал на 3-м месте, завоевав первые медали с 2008 года.
Шварц: решение об уходе из "Динамо" не имело никакого отношения к спорту, титулам или деньгам
Рыков - о Шварце: думаю, он еще может вернуться в Россию
Бывший защитник московского "Динамо" Владимир Рыков предположил, что экс-наставник бело-голубых Сандро Шварц может вернуться в Россию.
Фото: ФК "Зенит"