Ранее появилась информация, что в Государственную Думу Российской Федерации может быть внесен на рассмотрение законопроект об отмене "паспорта болельщика", более известный как Fan ID. По информации СМИ, с такой инициативой в ближайшее время планируют выступить депутаты фракции КПРФ.
"Пока этот закон принят Госдумой. И что я могу сделать против? Конечно, я против Fan ID. Но сейчас это закон, и я не Госдума – не могу его отменить. Если его отменят, я буду рад.
Сейчас многое непонятно, в том числе как этот паспорт болельщика сделать. Осталось полтора месяца [до начала чемпионата] - мы не продаем билеты и не готовим абонементы. Не знаем что делать", - цитирует Иванова Чемпионат.
С 1 июня вступили в действие поправки в федеральный закон, устанавливающие необходимость персонифицированного учета болельщиков для посещения спортивных соревнований. При этом до сих пор нет точного перечня соревнований и даже видов спорта, при посещении которых болельщик обязан иметь специальную карту персонифицированного учета. Этот список должен быть определен правительством РФ.
Президент "Урала": из-за Fan ID клуб не продает билеты и абонементы. Буду рад, если его отменят
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал возможную отмену Fan ID.
Фото: ФК "Урал"