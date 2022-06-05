"Кутепов в "Химках"? Мы не рассматриваем Илью в качестве усиления для нашего клуба. Но уже со следующей недели мы будем изучать рынок свободных агентов… Сейчас же мы обращаем внимание на молодых перспективных футболистов, в том числе из "Химки-М", - цитирует функционера Sport24.
Ранее "Спартак" объявил об уходе Кутепова в качестве свободного агента. Россиянин представлял красно-белых с 2012 года и завоевал с москвичами золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионата России.
В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-лиги 28-летний защитник принял участие в трех играх, в которых не отметился результативными действиями.
"Химки": не рассматриваем Кутепова в качестве усиления клуба
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал вероятность приобретения экс-игрока "Спартака" Ильи Кутепова.
Фото: ФК "Спартак"