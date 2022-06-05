"При всем уважении к Дзагоеву, он из тех, кто наигрался и навыигрывал трофеев. А "Химкам" нужны голодные футболисты… Если бы вдруг возникла возможность пригласить Александра Кокорина? Я бы отказался. Я просто не понимаю некоторых вещей — Бог одарил таким футбольным талантом, а ты его не реализовываешь", - цитирует наставника "СЭ".
"Химки" завершили розыгрыш Российской Премьер-лиги в зоне стыковых матчей, но сохранили место в элитном дивизионе, добыв преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей в двухматчевом противостоянии с "СКА-Хабаровском" (3-1).
Минувший сезон стал для Дзагоева последним в качестве игрока ЦСКА. В составе "армейцев" полузащитник сыграл в 20-ти матчах национального первенства и отдал три голевые передачи.
Юран – о Дзагоеве: он наигрался и навыигрывал трофеев – "Химкам" нужны голодные игроки
Главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о вероятности появления в команде полузащитника Алана Дзагоева и форварда Александра Кокорина.
Фото: ФК "Химки"