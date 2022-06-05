"Команда точно готова к РПЛ… Чемпионат тоже изменился, уровень упал — из-за ситуации в экономике и вообще в мире.
Если говорить о самой команде, то ребята стремились в РПЛ и заслужили там сыграть — считаю, должны справиться. Не говорю о том, что мы собираемся кидать кому-то перчатку", - заявил функционер Sport24.
Ранее воронежский коллектив получил лицензию РФС-1 для участия в Российской Премьер-лиге. У "Факела" также есть время до 6 июля, чтобы исправить все недочеты на домашнем стадионе, пока для него действует временная лицензия.
Гендиректор "Факела" Асхабадзе: клуб точно готов к РПЛ, уровень чемпионата упал
Гендиректор "Факела" Роман Асхабадзе оценил готовность клуба к выступлению на уровне РПЛ.
Фото: ФК "Воронеж"