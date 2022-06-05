"У меня год контракта и мне предложили новый. Я разговаривал с Лукой Каттани, дал согласие, что подпишу договор. Так что точно остаюсь. Но нужно решить несколько нюансов. Тем более я сейчас нахожусь не в Москве", - цитирует Сунгатулина "РБ Спорт".
Напомним, ранее "Спартак" объявил о закрытии второй команды - "Спартака-2", который выступал в ФНЛ. Фаниль Сунгатулин был капитаном этого клуба. В нынешнем сезоне он провел 32 матча в ФНЛ, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. В заключительном туре РПЛ 20-летний полузащитник дебютировал за основу красно-белых против "Химок" (1:2).
Контракт Сунгатулина с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 400 тысяч евро.
Полузащитник "Спартака" Сунгатулин сообщил, что продлит контракт с клубом
Полузащитник "Спартака" Фаниль Сунгатулин заявил, что планирует продлить свой контракт с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"