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Чернышов: Ваноли останется в "Спартаке". Он уже обсудил с Федуном трансферные цели и планы на сезон

Бывший главный тренер "Спартака" Андрей Чернышов сообщил, что итальянский специалист Паоло Ваноли останется в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее СМИ сообщили, что главным тренером "Спартака" может стать Курбан Бердыев.

"Не думаю, что Бердыев возглавит "Спартак", у меня есть сведения, что Ваноли уже обсудил с Федуном планы и трансферные цели на следующий сезон. Паоло останется", - сказал Чернышов.

"Спартак" под руководством Ваноли завоевал Кубок России – в решающем матче красно-белые одержали победу над "Динамо". Сезон Российской Премьер-лиги москвичи завершили на 10-м месте – команда заработала 38 очков в 30-ти играх.

Следующая кампания для "Спартака" начнется с матча за Суперкубок России, в рамках которого подопечные Паоло Ваноли сойдутся с действующим чемпионом страны "Зенитом".

Источник: РБ Спорт


Чернышов Ваноли Спартак Федун
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