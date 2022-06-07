Ранее СМИ сообщили, что главным тренером "Спартака" может стать Курбан Бердыев.
"Не думаю, что Бердыев возглавит "Спартак", у меня есть сведения, что Ваноли уже обсудил с Федуном планы и трансферные цели на следующий сезон. Паоло останется", - сказал Чернышов.
"Спартак" под руководством Ваноли завоевал Кубок России – в решающем матче красно-белые одержали победу над "Динамо". Сезон Российской Премьер-лиги москвичи завершили на 10-м месте – команда заработала 38 очков в 30-ти играх.
Следующая кампания для "Спартака" начнется с матча за Суперкубок России, в рамках которого подопечные Паоло Ваноли сойдутся с действующим чемпионом страны "Зенитом".
Источник: РБ Спорт
Чернышов: Ваноли останется в "Спартаке". Он уже обсудил с Федуном трансферные цели и планы на сезон
Бывший главный тренер "Спартака" Андрей Чернышов сообщил, что итальянский специалист Паоло Ваноли останется в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"