Напомним, во втором тайме первого стыкового матча "СКА-Хабаровск" - "Химки" (1:0) произошел инцидент между вратарем гостей Ильей Лантратовым и местным болбоем. Лантратов, недовольный тем, что ему не передают мяч, толкнул болбоя и выхватил мяч из его рук.
"Что касается ситуации с болбоем, то он повел себя некрасиво, но, с другой стороны, помог своей команде победить. Лантратов же немного сорвался. Но я не думаю, что это как-то повлияло на ситуацию с его трансфером", - приводит слова Ломаева Metaratings.
Голкипер Илья Лантратов провел в сезоне-2021/22 33 матча во всех турнирах, в которых пропустил 48 мячей, в 11 играх он оставлял свои ворота "сухими".
Ранее сообщалось, что в приглашении Лантратова в "Зенит" заинтересован наставник петербуржцев Сергей Семак.
Ломаев: не думаю, что стычка с болбоем повлияла на трансфер Лантратова в "Зенит"
Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев прокомментировал скандальный эпизод с участием голкипера "Химок" Ильи Лантратова.
Фото: ФК "Химки"