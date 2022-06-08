"Великолепно! Могу поздравить и клуб, и игрока. Продлили контракт на один год? А что так мало? Отличный игрок. Для обоймы точно необходим "Спартаку". Особенно в данной ситуации. Кто-то и когда-то совершает ошибки — ничего страшного. Если обращать внимание на критику, тогда игроков не останется", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня "Спартак" объявил о подписании нового годичного контракта с Рассказовым. Предыдущее соглашение защитника с клубом истекло в конце мая.
Николай Рассказов в завершившемся сезоне провел в составе "Спартака" 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 900 тысяч евро.
"Спартак" стал десятым в завершившемся сезоне чемпионата России. Кроме того, команда Паоло Ваноли стала победителем Кубка России, обыграв финале турнира московское "Динамо" (2:1). Победу принесли голы Александра Соболева и Квинси Промеса.
Широков - о продлении контракта Рассказова: великолепно! Могу поздравить и клуб, и игрока
Экс-игрок сборной России Роман Широков отреагировал на объявление о том, что "Спартак" подписал новый контракт с Николаем Рассказовым.
Фото: ФК "Спартак"