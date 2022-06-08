"Думаю, Дзюба - не игрок для итальянского чемпионата. Клубы Серии А могут держать только троих футболистов, не имеющих паспорта гражданина Евросоюза. Учитывая, что Артему уже 33 года, мало кто согласится отдать ему место. Сейчас у Дзюбы нет возможности попробовать себя в итальянском клубе, может, где-то еще в Европе", - цитирует Чинквини РБ Спорт.
Напомним, в конце мая Дзюба покинул петербургский "Зенит". Его контракт с петербургским клубом закончился и не был продлен.
Артем Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 года. В составе "Зенита" он стал четырехкратным чемпионом России. В нынешнем сезоне нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 13-ю голами и десятью результативными передачами. Он закончил сезон вторым по системе гол+пас в РПЛ.
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Чинквини: Дзюба - не игрок для итальянского чемпионата
Экс-менеджер "Зенита" Оресте Чинквини поделился мнением о том, есть ли у бывшего нападающего петербуржцев Артема Дзюбы шансы продолжить карьеру в Италии.
Фото: ФК "Зенит"