По информации источника, в тренерский штаб российского специалиста вошли Владимир Бесчастных и Юрий Ковтун, могут остаться Павленко и Зуев.
Парфенов сменил на должности наставника "Родины" Дениса Бояринцева, который работал в клубе с лета 2021 года.
"Родина" завершила сезон второго дивизиона Футбольной национальной лиги на первой строчке в своей группе и завоевала путевку в ФНЛ-1.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Парфенов возглавил "Родину", сменив Дениса Бояринцева
Дмитрий Парфенов возглавил московскую "Родину" из ФНЛ-2.
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