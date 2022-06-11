"К сожалению, ожидаемое решение… Мне хотелось, чтобы не только в Москве и Петербурге хорошие матчи проводили, а в регионах, чтобы люди ходили на них. В такой ситуации было логичным провести матч на нейтральном поле… Классный и прекрасный город. Просто хочется говорить про футбол, а от всего остального абстрагироваться", - цитирует Баженова "Чемпионат".
Встреча Суперкубка России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". "Спартак" в качестве победителя Кубка России поборется за трофей с чемпионом Российской Премьер-лиги "Зенитом". Питерцы удерживают золото национального первенства на протяжении последних четырех сезонов. В СМИ сообщалось, что в случае организации поединка Суперкубка в России московский коллектив бойкотирует встречу.
Баженов: матч Суперкубка России было логичным провести на нейтральном поле – хочется говорить про футбол
Экс-форвард "Спартака" Никита Баженов высказался о проведении матча Суперкубка России в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Спартак"