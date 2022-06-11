По данным источника, руководство столичного клуба договорится об аренде стадиона с его администрацией в ближайшее время. Следующий сезон "Родина" проведет в Футбольной национальной лиге.
Ранее стало известно, что коллектив после повышения в классе возглавит Дмитрий Парфенов – он сменил на посту главного тренера Дениса Бояринцева.
На данный момент "ВТБ Арена" является домашним стадионом "Динамо".
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: "ВТБ Арена" в ближайшее время может стать домашним стадионом команды из ФНЛ
"Родина" хочет сделать "ВТБ Арену" своим домашним стадионом в следующем сезоне.
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