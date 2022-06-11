По данным источника, Кутепов получил предложение от московского "Торпедо". Напомним, ранее защитник стал свободным агентом после окончания контракта со "Спартаком". Отмечается, что у Кутепова сохраняется также вариант с турецкими клубами, о котором ранее заявлял его агент.
Кутепов перебрался в "Спартак" в 2012 году. В прошедшем сезоне футболист провел пять матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 900 тысяч евро.
"Торпедо" заняло первое место в ФНЛ, пробившись в Российскую Премьер-лигу по итогам сезона.
Источник: "СЭ"
Источник: "Торпедо" сделало предложение Кутепову
Фото: ФК "Спартак"