Иванов: дай бог, чтобы ЦСКА отпустил в "Урал" Помазуна

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что рассчитывает на то, что голкипер Илья Помазун продолжит выступать за екатеринбуржцев.

Фото: ФК "Урал"





Илья Помазун в завершившемся сезоне выступал на правах аренды за "Урал". Голкипер провел 26 матчей в РПЛ, в которых пропустил 30 мячей и восемь раз оставлял ворота на замке. Срок арендного соглашения между "Уралом" и ЦСКА истекает в конце июня. Для Помазуна это уже второй сезон кряду, который он проводит в Екатеринбурге.



Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Помазуна в 1,8 млн евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Илья Помазун не наш футболист, он принадлежит ЦСКА на данный момент. Мы ведем переговоры с армейцами. Дай бог, чтобы Илью отпустили к нам, и он продолжил выступать за " Урал ". Я надеюсь, что он продолжит выступать за нас", - цитирует Иванова "СЭ" Илья Помазун в завершившемся сезоне выступал на правах аренды за "Урал". Голкипер провел 26 матчей в РПЛ, в которых пропустил 30 мячей и восемь раз оставлял ворота на замке. Срок арендного соглашения между "Уралом" и ЦСКА истекает в конце июня. Для Помазуна это уже второй сезон кряду, который он проводит в Екатеринбурге.Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Помазуна в 1,8 млн евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.