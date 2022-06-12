"Ситуация всем понятная, осталось только назначить судью из Санкт-Петербурга, чтобы "Зениту" было комфортно выиграть еще один титул… Сейчас многие вопросы решаются с акцентом "Зенит", так, чтобы было удобно ему. Наверное, логичнее турнир было провести на нейтральной территории", - цитирует экс-футболиста Metaratings.
Ранее бюро исполкома приняло решение организовать матч за национальный Суперкубок на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Игра пройдет 9 июля, за трофей поборются обладатель кубка России "Спартак" и "Зенит", который завоевал золотые медали национального первенства. Сине-бело-голубые также являются действующим обладателем Суперкубка страны.
Нигматуллин – о Суперкубке: ситуация понятная, осталось назначить судью из Санкт-Петербурга
Экс-голкипер "Спартака" Руслан Нигматуллин высказался о решении провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.
Фото: соцсети Руслана Нигматуллина