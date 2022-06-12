По данным источника, руководство бело-голубых хочет официально объявить имя нового наставника команды на следующей неделе. Сообщается, что им, вероятнее всего, станет Славиша Йоканович, который до этого работал в "Шеффилд Юнайтед".
Ранее агент сербского специалиста заявил, что его клиент не ведет переговоры с "Динамо".
До этого главным тренером бело-голубых являлся Сандро Шварц. С немецким наставником москвичи добрались до финала Кубка России, но в решающем матче проиграли "Спартаку".
Источник: Metaratings
СМИ: "Динамо" объявит нового главного тренера на следующей неделе
Переговоры "Динамо" с кандидатами на пост главного тренера находятся в завершающей стадии.
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