По данным источника, "Ростов" рассматривает вариант с годичной арендой Кучаева. Напомним, вторую часть завершившегося сезона полузащитник провел в"Рубине", который по итогам сезона вылетел в ФНЛ. Ранее агент футболиста заявил, что игрок не планирует возвращаться в "Рубин" пока казанцы выступают в ФНЛ.
В активе Кучаева в ушедшем сезоне 22 матча в РПЛ, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.
Источник: Metaratings
Источник: "Ростов" может арендовать Кучаева из ЦСКА
Фото: ПФК ЦСКА