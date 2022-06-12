"Ужасный сезон у "Рубина". Уход легионеров повлиял, но не столько. Много факторов — нам не сопутствовало ничего, даже удача. Я старался не думать о вылете. Слуцкий старался быть позитивным до конца, а после матча с "Уфой" сказал слова поддержки и что он гордится нами. Для меня неудивительно, что он остался. Как он сказал, он чувствует, что он причастен к тому, что случилось, и хочет это исправить", - сказал Кучаев в эфире "Матч ТВ".
Напомним, "Рубин" вылетел из РПЛ по итогам сезона. Казанцы до последнего тура занимали место вне зоны вылета, но в решающем матче на своем поле проиграли "Уфе" (1:2). При этом на 97-й минуте "Рубин" получил право на исполнение одиннадцатиметрового, но Виталий Лисакович не сумел реализовать свой шанс.
В активе Кучаева в ушедшем сезоне 22 матча в РПЛ, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.
Кучаев: Слуцкий чувствует себя причастным к тому, что "Рубин" вылетел, и хочет это исправить
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, завершавший сезон в "Рубине", рассказал о том, как Леонид Слуцкий воспринял вылет казанцев из РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"