Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Северная Ирландия
2 - 2 2 2
КипрЗавершен
Норвегия
3 - 2 3 2
ШвецияЗавершен
Северная Македония
4 - 0 4 0
ГибралтарЗавершен
Грузия
0 - 0 0 0
БолгарияЗавершен
Швейцария
1 - 0 1 0
ПортугалияЗавершен
Испания
2 - 0 2 0
ЧехияЗавершен
Греция
1 - 0 1 0
КосовоЗавершен
П1 1.01X 12.5П2 100
Словения
2 - 2 2 2
СербияЗавершен
Мальта
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен
Сделать ставку

Кучаев: Слуцкий чувствует себя причастным к тому, что "Рубин" вылетел, и хочет это исправить

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, завершавший сезон в "Рубине", рассказал о том, как Леонид Слуцкий воспринял вылет казанцев из РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
"Ужасный сезон у "Рубина". Уход легионеров повлиял, но не столько. Много факторов — нам не сопутствовало ничего, даже удача. Я старался не думать о вылете. Слуцкий старался быть позитивным до конца, а после матча с "Уфой" сказал слова поддержки и что он гордится нами. Для меня неудивительно, что он остался. Как он сказал, он чувствует, что он причастен к тому, что случилось, и хочет это исправить", - сказал Кучаев в эфире "Матч ТВ".

Напомним, "Рубин" вылетел из РПЛ по итогам сезона. Казанцы до последнего тура занимали место вне зоны вылета, но в решающем матче на своем поле проиграли "Уфе" (1:2). При этом на 97-й минуте "Рубин" получил право на исполнение одиннадцатиметрового, но Виталий Лисакович не сумел реализовать свой шанс.

В активе Кучаева в ушедшем сезоне 22 матча в РПЛ, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.


Кучаев Слуцкий Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Холанд забил 20 голов за 21 матч в сборной Норвегии
Испания уверенно обыграла Чехию в матче Лиги наций
"Аталанта" планирует продать Миранчука, Иличича, Пашалича и еще семь игроков
"Лацио" предложили приобрести Суареса
"Челси" готов предложить 50 млн евро за защитника "Севильи"
"Ливерпуль" получил от "Баварии" новое предложение по Мане
Губерниев: уголовник Промес играет в "Спартаке" не потому, что любит Россию, а потому что его здесь не посадят 15
Канчельскис: Зареме надо заканчивать с футболом. Позорит "Спартак". Приглашает на работу детских тренеров 4
Пирло официально возглавил турецкий "Фатих Карагюмрюк"
Кучаев: Слуцкий чувствует себя причастным к тому, что "Рубин" вылетел, и хочет это исправить 1
Гражданский суд Нидерландов вынес приговор Квинси Промесу 2
Кухта - в стартовом составе сборной Чехии на матч против Испании
СМИ: экс-игрок "Баварии" и "Ювентуса" зимой пытался перейти в клуб РПЛ
"Либо по дружбе, либо по агентским связям. Он испанец, а я его даже не знаю". Мостовой - об Абаскале в "Спартаке" 4
Источник: "Ростов" может арендовать Кучаева из ЦСКА
Осинькин рассказал, что "Крылья" предложили ему продлить контракт
Ловчев назвал переход в "Ференцварош" Черчесова хорошим вариантом для Дзюбы
Григорян: мотивированный Дзюба и через 10 лет будет в порядке – он проявит себя ярко!
СМИ: "Динамо" объявит нового главного тренера на следующей неделе 1
Кузнецов – об Ахметове: ему не повезло в ЦСКА – из-за Влашича Ильзат играл не на своей позиции 2
Нигматуллин – о Суперкубке: ситуация понятная, осталось назначить судью из Санкт-Петербурга 16
Игонин – о Зареме: кто-то делает, кто-то говорит – непонятно, какое она имеет отношение к "Спартаку" 2
Источник рассказал, когда "Зенит" и представитель Бакаева проведут финальный раунд переговоров 1
СМИ: Зидан отклонил предложение возглавить "ПСЖ" 1
Кавазашвили - о Суперкубке: Федун - член исполкома РФС. Проголосовав, он начинает давать задний ход 6
Агент – о возвращении Кучаева в "Рубин": пока они в ФНЛ, это невозможно 1
СМИ: "Динамо" не получало запросы о продаже Шиманьского. Агент игрока говорил об интересе "Брентфорда"
Гогниев ответил на вопрос о вариантах продолжения тренерской карьеры после ухода из "Алании"
Агент: пока "Динамо" не отпускает Комличенко в "Ростов"
Мележиков: "Спартак" был готов к диалогу по Суперкубку – видимо, "Зенит" с РФС уже обо всем договорился 48
Все новости
-