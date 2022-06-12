Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Северная Ирландия
2 - 2 2 2
КипрЗавершен
Норвегия
3 - 2 3 2
ШвецияЗавершен
Северная Македония
4 - 0 4 0
ГибралтарЗавершен
Грузия
0 - 0 0 0
БолгарияЗавершен
Швейцария
1 - 0 1 0
ПортугалияЗавершен
Испания
2 - 0 2 0
ЧехияЗавершен
Греция
1 - 0 1 0
КосовоЗавершен
П1 1.01X 12.5П2 100
Словения
2 - 2 2 2
СербияЗавершен
Мальта
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен
Сделать ставку

Губерниев: уголовник Промес играет в "Спартаке" не потому, что любит Россию, а потому что его здесь не посадят

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что нидерландский суд огласил приговор полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу.
Фото: ТАСС
"Промес скрывается от европейского правосудия в России. Поэтому дальше уголовник Промес будет играть за московский "Спартак". Всех поздравляю с этим. Он играет в "Спартаке" не потому, что он любит "Спартак" и Россию, а потому что здесь его не посадят в тюрьму за преступление, которое он совершил в Европе. Давайте будем честными", - цитирует Губерниева "СЭ".

Сегодня стало известно, что Гражданский суд Нидерландов постановил, что Квинси Промес должен будет выплатить денежную компенсацию двоюродному брату за нападение на него летом 2020 года.

Квинси Промес вернулся в "Спартак" в феврале прошлого года из "Аякса". В нынешнем сезоне голландец провел 31 матч во всех турнирах, отметившись 12-ю голами и пятью результативными передачами. Контракт Промеса с клубом рассчитан до лета 2024 года.


Промес Губерниев Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится

Последние новости

Холанд забил 20 голов за 21 матч в сборной Норвегии
Испания уверенно обыграла Чехию в матче Лиги наций
"Аталанта" планирует продать Миранчука, Иличича, Пашалича и еще семь игроков
"Лацио" предложили приобрести Суареса
"Челси" готов предложить 50 млн евро за защитника "Севильи"
"Ливерпуль" получил от "Баварии" новое предложение по Мане
Губерниев: уголовник Промес играет в "Спартаке" не потому, что любит Россию, а потому что его здесь не посадят 15
Канчельскис: Зареме надо заканчивать с футболом. Позорит "Спартак". Приглашает на работу детских тренеров 4
Пирло официально возглавил турецкий "Фатих Карагюмрюк"
Кучаев: Слуцкий чувствует себя причастным к тому, что "Рубин" вылетел, и хочет это исправить 1
Гражданский суд Нидерландов вынес приговор Квинси Промесу 2
Кухта - в стартовом составе сборной Чехии на матч против Испании
СМИ: экс-игрок "Баварии" и "Ювентуса" зимой пытался перейти в клуб РПЛ
"Либо по дружбе, либо по агентским связям. Он испанец, а я его даже не знаю". Мостовой - об Абаскале в "Спартаке" 4
Источник: "Ростов" может арендовать Кучаева из ЦСКА
Осинькин рассказал, что "Крылья" предложили ему продлить контракт
Ловчев назвал переход в "Ференцварош" Черчесова хорошим вариантом для Дзюбы
Григорян: мотивированный Дзюба и через 10 лет будет в порядке – он проявит себя ярко!
СМИ: "Динамо" объявит нового главного тренера на следующей неделе 1
Кузнецов – об Ахметове: ему не повезло в ЦСКА – из-за Влашича Ильзат играл не на своей позиции 2
Нигматуллин – о Суперкубке: ситуация понятная, осталось назначить судью из Санкт-Петербурга 16
Игонин – о Зареме: кто-то делает, кто-то говорит – непонятно, какое она имеет отношение к "Спартаку" 2
Источник рассказал, когда "Зенит" и представитель Бакаева проведут финальный раунд переговоров 1
СМИ: Зидан отклонил предложение возглавить "ПСЖ" 1
Кавазашвили - о Суперкубке: Федун - член исполкома РФС. Проголосовав, он начинает давать задний ход 6
Агент – о возвращении Кучаева в "Рубин": пока они в ФНЛ, это невозможно 1
СМИ: "Динамо" не получало запросы о продаже Шиманьского. Агент игрока говорил об интересе "Брентфорда"
Гогниев ответил на вопрос о вариантах продолжения тренерской карьеры после ухода из "Алании"
Агент: пока "Динамо" не отпускает Комличенко в "Ростов"
Мележиков: "Спартак" был готов к диалогу по Суперкубку – видимо, "Зенит" с РФС уже обо всем договорился 48
Все новости
-