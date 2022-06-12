"Промес скрывается от европейского правосудия в России. Поэтому дальше уголовник Промес будет играть за московский "Спартак". Всех поздравляю с этим. Он играет в "Спартаке" не потому, что он любит "Спартак" и Россию, а потому что здесь его не посадят в тюрьму за преступление, которое он совершил в Европе. Давайте будем честными", - цитирует Губерниева "СЭ".
Сегодня стало известно, что Гражданский суд Нидерландов постановил, что Квинси Промес должен будет выплатить денежную компенсацию двоюродному брату за нападение на него летом 2020 года.
Квинси Промес вернулся в "Спартак" в феврале прошлого года из "Аякса". В нынешнем сезоне голландец провел 31 матч во всех турнирах, отметившись 12-ю голами и пятью результативными передачами. Контракт Промеса с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Губерниев: уголовник Промес играет в "Спартаке" не потому, что любит Россию, а потому что его здесь не посадят
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что нидерландский суд огласил приговор полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу.
Фото: ТАСС