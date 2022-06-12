- Не надо из этого ничего делать! То, чем сейчас занимается руководство "Спартака", всё время говоря об этом, чуть ли не доходя до бойкотов - они своим футболистам дают отмазку. Только и всего, - цитирует Ловчева Sport24.
10 июня бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение о проведении матча за Суперкубок России 9 июля 2022 года в Санкт-Петербурге на поле стадиона "Газпром Арена". Представители одного из участников матча - московского "Спартака" - выступили с резкой критикой организации Суперкубка на поле своего соперника "Зенита". Ранее появлялась информация, что красно-белые могут бойкотировать матч, если местом его проведения будет выбран Санкт-Петербург.
Ловчев: разговорами о бойкоте Суперкубка руководство "Спартака" дает своим футболистам отмазку
Экс-защитник "Спартака" Евгений Ловчев высказал свое отношение к разговорам о бойкоте красно-белыми Суперкубка из-за проведения матча в Санкт-Петербурге.
Фото: МатчПремьер