"Некоторые легионеры могут задержаться на пару дней. Скоро соберемся в полном составе. На сегодняшний день нет никаких форс-мажоров, все нормально… Кассьерра подъедет чуть позже", - цитирует функционера "Матч ТВ".
По словам агента Кассьерры, приобретением футболиста интересуется "Зенит".
Ранее стало известно, что футболисты "Сочи" вышли из отпуска и проходят медосмотр. В предыдущем сезоне южане завоевали серебряные медали Российской Премьер-лиги благодаря победе над "Динамо" в заключительном туре соревнования.
В "Сочи" рассказали о причинах отсутствия Кассьерры на первых сборах
Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался об отсутствии форварда Матео Кассьерры на первом сборе команды.
Фото: ФК "Сочи"