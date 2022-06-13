По данным источника, у "Рубина" было два кандидата на проблемную позицию в центре защиты: Александр Мартынович, у которого истек контракт с "Краснодаром", и Виталий Лысцов из "Локомотива". В итоге главный тренер казанцев Леонид Слуцкий сделал выбор в пользу Мартыновича, о переходе которого официально объявили сегодня.
Виталий Лысцов провел завершившийся сезон на правах аренды в "Ахмате". На его счету 15 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он отметился одним забитым голом. Срок арендного соглашения Лысцова истекает в конце июня, после чего он должен вернуться в "Локомотив". Его контракт с красно-зелеными рассчитан до 2024 года.
Источник: "СЭ"
СМИ: "Рубин" мог подписать Лысцова из "Локомотива", но Слуцкий выбрал Мартыновича
Защитник "Локомотива" Виталий Лысцов мог перебраться в "Рубин".
Фото: ФК "Локомотив"